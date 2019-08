Jugendlicher wirbt um IS-Kämpfer in Hamburg – zwei Jahre Haft

Er hat für die Terrormiliz „Islamischer Staat”* um Kämpfer geworben, ein Foto vom verbotenen IS*-Banner vor der Elbphilharmonie in Hamburg im Internet veröffentlicht und im Netz zur Tötung von IS-Feinden aufgerufen: Dafür wurde ein 18-Jähriger vom Hanseatischen Oberlandesgericht am Donnerstag nach Jugendstrafrecht zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Der Angeklagte, der seine Taten im Alter von 17 Jahren begann, kam jedoch zunächst auf freien Fuß: Er soll in den nächsten sechs Monaten unter strengen Auflagen beweisen, dass er sich mit seiner Radikalisierung auseinandersetzt und sich davon distanziert. In diesem Zeitraum will das Gericht überprüfen, ob es die restliche Strafe weiter zur Bewährung aussetzt.

„Erschreckende Verrohung und Empathielosigkeit”

Bei dem Angeklagten sei eine erschreckende Verrohung und Empathielosigkeit vorhanden, sagte die Vorsitzende Richterin. Sie hielt dem Mann mit algerischen Wurzeln vor, einen „digitalen Feldzug für den IS” geführt zu haben. Dadurch habe er Anerkennung erfahren, die er im realen Leben nicht mehr hatte.

Er soll mehr als 190 Propaganda- und Hinrichtungsvideos verbreitet haben. Zugute hielt sie dem 18-Jährigen, er habe zwar in „schonungsloser Offenheit ein Geständnis” abgelegt; es sei aber nicht wirklich von Reue getragen. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass der Angeklagte in den IS integriert gewesen sei. Er habeagiert, resümierte die Richterin.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten gefordert und wollte eine Verurteilung auch wegen versuchter Mitgliedschaft in einer ausländischen Vereinigung erreichen. Der Verteidigung zufolge sollte der Angeklagte wegen des Werbens von Mitgliedern, Gewaltdarstellung und Verstoß gegen das Vereinsgesetz verurteilt werden. Gegen das Urteil ist Revision möglich.

*Terrororganisation, in Russland verboten

ai/dpa