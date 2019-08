Nudeln mit Ketchup: SPD wirbt für gratis Mittagessen an Grundschulen und erntet Kritik

Ein auf Twitter geteiltes Foto unter den Hashtags „bildungfüralle“ und „zukunftgestalten“ zeigt eine Portion Nudeln mit Ketchup oben drauf. Dazu heißt es:

„Kein Kind sollte hungrig in den Unterricht gehen müssen“.

In den Kommentaren hagelte es Kritik. Viele verwiesen darauf, dass Nudeln mit Ketchup bei weitem kein gesundes und vollwertiges Speiseangebot sind. „Wofür soll dieses Bild stehen? Hauptsache satt und gratis, der Rest ist egal!“, schrieb ein Nutzer.

„Hungern > Nudeln mit Ketchup”, bemängelte ein anderer. „Wenn Ketchup die Zukunft ist, dann habt ihr weder was in Sozialpolitik geschnallt noch in Sachen Bildung. Oder war das Stockfoto billig? Tut was dafür, damit sich Leute nicht nur nackte Nudeln leisten können!!! Unterstes Niveau Küche!“, meint weiter eine Nutzerin.

Eine Fraktionssprecherin erklärte, das Motiv sei in eine Gesamtkampagne zu Entlastungen für Eltern und Schüler eingebettet, die zum Beginn des neuen Schuljahres am 5. August greifen.

