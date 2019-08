Bayern: Mann attackiert 70-Jährigen mit Metallstange und wird von Polizei niedergeschossen

Der Zwischenfall ereignete sich demzufolge am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus. Kurz nach der Ankunft der Polizei verließ der 70-jährige Geschädigte das Anwesen. Er blutete stark am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Freitagmorgen war er offenbar außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige ging auf die eingetroffenen Beamtenzu. Laut der Mitteilung wurde er von einem Schuss ins linke Bein getroffen, sackte zusammen und konnte von den Polizisten überwältigt werden. Zuvor hätten die Polizisten den Mann mündlich gewarnt, Pfefferspray eingesetzt und einen Warnschuss abgegeben.

Der 39-jährige – ebenso wie sein Vermieter ein Deutscher – kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Er sei noch nicht vernommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein Haftbefehl sei beantragt worden. Es werde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt.

Keiner der eingesetzten Beamten wurde verletzt.

mo/ae/dpa