In Bayern tot aufgefundene 17-Jährige: Polizei vermutet Sturz als Todesursache

Nach vorläufigen Ermittlungen hat die Polizei am Montag Vermutungen über die mögliche Todesursache im Fall der in Bayern tot aufgefundenen 17-Jährigen offengelegt. Die Leiche der jungen Frau war am Sonntag in der Nähe des oberbayerischen Kreuth entdeckt worden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, gehen die Ermittler von einem möglichen Sturz aus. Über eine Obduktion, welche die Todesursache präzisieren könnte, soll später am Tag unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft entschieden werden.

Am Sonntag hatten deutsche Medien berichtet , dass die 17-jährige Sina M. am Samstagabend von dem Waldfest in Rottach-Egern mit einem Taxi zurückkehrte und knapp 50 Meter von ihrem Zuhause inausstieg. Am nächsten Tag wurde sie in einem Bachbett in der Nähe von Kreuth tot aufgefunden.

msch/mt/dpa