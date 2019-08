Hat Serbien Kosovo wegen Russland verloren? Pro-westliche Oppositionsaktivistin empört das Netz

In Serbien ist es zu einem Eklat gekommen, als die pro-westliche Oppositionspolitikerin Rada Trajkovic dem russischen Botschafter in Belgrad, Alexander Botsan-Kharchenko, vorwarf, Russland sei schuld am serbischen Verlust vom Kosovo. Die Politikerin musste anschließend heftige Kritik von serbischen Internetnutzern einstecken.