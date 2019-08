Merkel will staatlich organisierte Seenotrettung wiederaufnehmen

Seenotrettung sei ebenso notwendig wie die Bekämpfung von Schleusern, erklärte die Kanzlerin am Donnerstagabend in Berlin bei einem Empfang zum Zapfenstreich für die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin, Ursula von der Leyen.

„Sicherlich wäre es gut, wir hätten auch heute wieder eine Mission Sophia und staatliche Schiffe, die retten würden“, so Merkel.

Härtere Strafen für Seenotretter in Italien

Im Rahmen des europäischen Seenotrettungseinsatzes Sophia warenaus dem Mittelmeer gerettet worden. Vor einigen Monaten wurde der Marine-Einsatz eingestellt, dem Italien heftigen Widerstand entgegenbrachte. Deutschland hatte sich für eine Fortsetzung der Seenotrettung starkgemacht.

Am 5. August hatte der Senat in Rom ein Gesetz gebilligt, das unter anderem Strafen in Höhe bis zu einer Million Euro vorsieht, wenn ein Kapitän mit einem Schiff unerlaubt in die italienischen Gewässer fährt.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) zeigte sich besorgt über das Gesetz. Der Organisation zufolge könne die Verhängung von Geldstrafen und anderer Sanktionen gegen Schiffskapitäne die Seenotrettung der privaten Helfer im Mittelmeer behindern oder gar verhindern. Das Engagement der NGOs solle nicht kriminalisiert oder stigmatisiert werden.

