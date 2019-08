Papa als „arrogantes A****loch“ dargestellt: Tochter von Bruce Lee wütend auf Tarantino

Die Tochter des Schauspielers und Kampfkünstlers Bruce Lee, Shannon Lee, hat Regisseur Quentin Tarantino wegen seines jüngsten Filmes „Once Upon A Time in Hollywood“ erneut scharf kritisiert. Die 50-Jährige zeigte sich erbost über die Art und Weise, wie ihr legendärer Vater in dem Film präsentiert wurde.