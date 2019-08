Mutter verklagt Berliner Knabenchor wegen Nicht-Aufnahme ihrer Tochter

Aus Sicht der Kläger verletzt der Chor mit der Absage den Anspruch auf gleiche Teilhabe an staatlichen Leistungen. Die Zugangsbeschränkung auf Jungen diskriminiere das Mädchen unzulässig. Die Neunjährige hatte zuvor im Kinderchor der Komischen Oper Berlin und in der Domsingschule in Frankfurt am Main gesungen.

„Das Mädchen wurde nur wegen ihres Geschlechts abgelehnt“, teilte die Mutter des Mädchens, Dr. Susann Bräcklein, gegenüber deutschen Medien mit.

Chor bestreitet Diskriminierungs-Vorwürfe

Der Chor bestritt, dass die Entscheidung in erster Linie auf das Geschlecht zurückzuführen sei. Demzufolge fehlten dem Kind die Grundlagen für die Gesangsausbildung. Es wäre aufgenommen worden, wenn seine Stimme dem Klangbild eines Knabenchores entsprochen hätte.

Darüber hinaus bestünden Zweifel an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern, argumentierte der Chor laut Medien.

Eine Entscheidung war zunächst nicht abzusehen.

