Proteste gegen G7 in Hendaye

Am 24. August, dem ersten Tag des G7-Gipfels in Biarritz, wird im französischen Hendaye gegen die Gruppe der Sieben protestiert. Die Protestveranstalter werfen der G7 vor, zur wachsenden Ungleichheit in der Welt beizutragen, weil Versprechen und Handlungen der Spitzenpolitiker dieser Wirtschaftsmächte auseinandergehen.