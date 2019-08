Überquerung mit Rennjacht erfolgreich – Greta Thunberg in New York eingetroffen

Wie die dpa berichtet, ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg zwei Wochen nach ihrem Aufbruch zur Atlantik-Überquerung per Rennjacht in New York angekommen.

Wenige Kilometer vor Manhattan legte die „Malizia“ am Mittwoch aber einen Zwischenstopp ein.

„Wir sind vor Coney Island vor Anker gegangen – Zollabfertigung und Einwanderung“, schrieb die 16-jährige Schwedin dazu bei Twitter.

Wie dpa weiterschreibt, seien diese Tage für Thunberg „entbehrungsreich“ gewesen – sie hätte keine Toilette oder Dusche auf offener See gehabt.

Thunberg wird in den USA in den kommenden Monaten an mehreren Klimaprotesten und Konferenzen teilnehmen.

So stehen nach ein paar Tagen Ruhe nach dpa-Informationen mehrere Klimaproteste in New York und vor allem zwei UN-Klimakonferenzen auf Thunbergs Plan.

Der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York startet am 21. September. Ihm folgt zwei Tage später die große Klimakonferenz mit Staats- und Regierungschefs vor der UN-Generalversammlung. Thunberg wird bei beiden Veranstaltungen erwartet, will in der Zwischenzeit aber auch noch andere Aktivisten, Entscheidungsträger und Betroffene des Klimawandels treffen.

Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump, dem Kritiker eine klimafeindliche Politik vorwerfen, scheint aber ausgeschlossen.

Die 16-Jährige verzichtet auf Flugreisen, weil auf diesen besonders viele klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen werden. Deshalb entschied sie sich dazu, den Weg über den Atlantik per Hochsee-Segeljacht auf sich zu nehmen.

SB/ng/dpa