Rekordreise gestartet: Mit Kreuzfahrtschiff in 245 Tagen um die Welt

Die Viking Sun, ein Kreuzfahrtschiff des Anbieters von Schiffsreisen Viking Cruises, ist von London zu einer achtmonatigen Reise rund um die Welt in See gestochen. Das Schiff soll bei dieser Fahrt 51 Länder anlaufen. Laut dem TV-Sender CNN ist die Reise zweimal so lang, wie die früheren längsten Kreuzfahrten.

Damit ist für manche Menschen eine Traumreise Wirklichkeit geworden.

Die Reise hat demnach in London begonnen und beinhaltet das Anlaufen der sechs Kontinente sowie von 51 Ländern und 111 Häfen.

Das Schiff wird unter anderem in Skandinavien, in der Karibik und in Südamerika anlegen. Außerdem werden die Passagiere und die Crew Inseln im Südpazifik, sowie Australien und Asien besuchen, bevor das Schiff nach Europa zurückkehrt. Die Reisenden werden allerdings nicht die ganze Zeit auf dem Schiff verbringen, sondern auch die Möglichkeit haben, in 23 Städten zu übernachten.

Alles in allem ist diese Reise kein billiges Vergnügen – das günstigste Ticket kostet 92.990 Dollar pro Person. Dafür ist alles inklusive: vom Essen bis zu einer Exkursion in jedem angelaufenen Hafen.

Eine weitere Besonderheit: An der Kreuzfahrt dürfen nur Menschen ab 18 Jahren teilnehmen und Kasinos mit Glücksspielautomaten gibt es nicht.

Die Passagiere und die Crew wollen mit dieser Fahrt einen neuen Rekord aufstellen, der in das „Guinness-Buch der Rekorde“ eingehen soll.

dp/gs