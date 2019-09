Neue Geometrie "Lichtkreis"

Das farbenprächtigste und im Herbst am meisten erwartete Open-Air-Event ist das IX. Moskauer internationale Festival „Lichtkreis“. Vom 20. bis zum 24. September wird es die russische Hauptstadt in eine Atmosphäre von geometrischen und Licht-Illusionen eintauchen, indem eine magische mit der Schönheit von Gefühlen gefüllte Welt geschaffen wird.

Hunderttausende Menschen aus verschiedenen Ländern und russischen Regionen möchten jährlich eines der größten und meistbesuchten Lichtfestivals der Welt erleben: sich außergewöhnliche Shows mit 3D-Mapping und Pyrotechnik ansehen, sich Lichtinstallationen und Laserprojektionen ansehen, die neuesten Trends in der Computergrafik und die Arbeiten von Teilnehmern des internationalen Wettbewerbs „Art Vision“ kennenlernen.

Facettenreiches Festival

Am 20. September wird das Festival „Lichtkreis“ mit der Multimediashow „Sieben Noten“ auf dem Grebnoy-Kanal, die die Sinnlichkeit der Kunst und die Genauigkeit der Technologie verbindet, feierlich eröffnet. Die Lichtshow erzählt davon, wie die musikalische Harmonie den Menschen hilft, einen Weg zur spirituellen Harmonie zu finden.

Die Grebnoy-Kanal-Plattform wird ihre übliche Geometrie ändern, wodurch die Fläche der Zuschauerzone vergrößert wird. Über dem Kanal wird eine spezielle Konstruktion errichtet, ein Bogen, der wie eine Brücke die beiden Ufer verbindet und als Leinwand für Videoprojektionen und als Werkzeug für Feuer- und Lichteffekte dienen wird. Auf der Wasseroberfläche des Kanals werden sich mehr als einhundert Brenner, mehr als zweihundert Springbrunnen sowie Wasserfächer befinden, die die handelnden Personen dem Publikum visuell näherbringen. Die Eröffnungsfeier endet mit einer 15-minütigen pyrotechnischen Musikshow.

Am 21. und 22. September kann das Moskauer Publikum sich die Show „Sieben Noten“ sowie die pyrotechnische Show wiederholt ansehen.

Die Abschlussfeier des Festivals findet am 24. September am selben Veranstaltungsort statt. Im ersten Teil sehen die Zuschauer die Lichtnovelle „Code der Einheit“, die wie eine „Zeitmaschine“ das Publikum in 25 Minuten durch die historischen Epochen unseres Landes führt und uns daran erinnert, was Millionen von Russen zu einer einheitlichen Nation macht. Zu den handelnden Personen der Aufführung können zum ersten Mal Bewohner des Landes und Zuschauer des Festivals gehören. Bis zum 5. September werden Kinderfotos gesammelt, die auf der Hauptplattform des Festivals „Lichtkreis“ zu sehen sein werden. Zum Schluss wird eine musikalische pyrotechnische Vorführung stattfinden - ein Höhenfeuerwerk, bei dem sich am Abendhimmel der Hauptstadt Sternenkuppeln mit einem Durchmesser von bis zu 300 Metern öffnen.

Im Zentrum des "Lichtkreises"

Im Herzen der Hauptstadt erwarten zwei Veranstaltungsorte die Gäste des Festivals dieses Jahres.

Eine 270-Grad-Panoramaplattform auf dem Teatralnaja-Platz, auf der die Fassaden von drei Theatern - Bolschoi, Maly und Russisches Akademisches Jugendtheater - durch spezielle vertikale Ebenen zu einer einzigen Projektionsfläche verbunden sind. Während der fünf Tage des Festivals werden hier eine Lichtnovelle zum Jahr des Theaters in Russland, die Video-Mapping-Show „Spartak“ und das Architektur-Mapping des offiziellen Partners des Festivals, des Nationalen Zahlungssystems Mir, gezeigt. Darüber hinaus werden die Zuschauer auf dem Teatralnaja-Platz die Arbeiten der Finalisten des internationalen Wettbewerbs "Art Vision" in der Nominierung "Classic" aus fünf Ländern sehen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des „Lichtkreises“ wird das Polytechnische Museum, das gerade das Gerüst „abgeworfen“ hat, zu seinem Veranstaltungsort. Der Veranstaltungsort empfängt die Festivalgäste mit Architektur-Videomapping, das der Geschichte des berühmten Museums und der Bedeutung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts gewidmet ist.

Lichtveränderte Räume

Die Genießer von Abendspaziergängen in den Parks haben auch die Möglichkeit, im Lichtkreis zu landen.

Zum ersten Mal schloss sich der Ostankino-Park dem Festival mit einer Reiseroute durch geometrische Illusionen an. Der Route folgend sehen die Gäste des Parks vierzehn bezaubernde Licht- und Videoprojektionsinstallationen. Dank dem Lichtspiel verändern sie die Wahrnehmung des umgebenden Raums für das Publikum und versetzen sie in die Welt einer verzerrten Realität.

Die Reise in die Welt der Illusionen soll im "Märchenpark" des Kolomenskoje-Museumsreservats fortgesetzt werden. Dieser Veranstaltungsort ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Das Territorium des Reservats mit einer Fläche von mehr als eineinhalb Hektar verwandelt sich in einen Märchenwald, der mit magischem Licht von Installationen, architektonischen und landschaftlichen 3D-Mapping-Vorführungen gefüllt ist. Die Route des "Märchenparks" ist voller Begegnungen mit lebhaften Gelenkpuppen und tanzenden Menschen sowie beinhaltet die Gelegenheit, zu einem Zuschauer des "Schattentheaters" zu werden, das sich zwischen den dichten Kolomenskoje-Wäldern verbirgt.

Darüber hinaus findet am 22. September in Kolomenskoje ein Konzert des russischen Volkskünstlers Dmitry Malikov statt, der Autorenlieder und musikalische Kompositionen darbietet.

Nicht weniger aufregend wird ein Besuch im Park auf dem Poklonnaja Gora sein. Auf der Panoramafassade des Museums Pobedy sehen die Zuschauer die Premiere der Show "Kosmische Odyssee", die sie in den interstellaren Raum schickt. Die Lichtreisen ermöglichen es Ihnen, in die Tiefen des Weltraums einzutauchen und seine aufregenden und mysteriösen Phänomene zu berühren.

Auch an der Fassade des Museumgebäudes Pobedy werden Vorführungen des vergangenen Jahres gezeigt, die der Militärgeschichte Russlands und der Stadt Moskau gewidmet sind.

In diesem Jahr wird der Veranstaltungsort des Museums Pobedy zum ersten Mal zu einem Teil des internationalen Art Vision-Wettbewerbs in der Kategorie „Modern“. Die besten kreativen Arbeiten an der Fassade des Gebäudes werden von Teilnehmern aus elf Ländern präsentiert.

Unterhaltsame Geometrie

Das Thema des Wettbewerbs „Art Vision VJing“ sind audio-visuelle geometrische Bilder, die von VJs aus verschiedenen Ecken der Welt erstellt wurden. Die Teilnehmer des Wettbewerbs werden am Samstagabend, dem 21. September, in der Arbat-Konzerthalle die Synchronisation von wechselnden visuellen Formen mit Musik demonstrieren. Die internationale Licht- und Musikparty wird besonders für Fans der Klubmusik interessant sein.

Zu einer guten Tradition des Moskauer internationalen Festivals „Lichtkreis“ ist sein Bildungsprogramm geworden. Im Rahmen von Meisterkursen, Podiumsdiskussionen und Vorträgen werden weltweit führende Experten für Lichtdesign und Videoprojektion Unterricht in „Lichtgeometrie“ am 21. und 22. September im Zentrum Digital Oktober erteilen, ihre eigenen Erfahrungen bei der Durchführung von Großprojekten in der ganzen Welt austauschen und über die Stolpersteine des organisatorischen Prozesseses von Lichtvorführungen erzählen sowie technische Innovationen und aktuelle Branchentrends besprechen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungsorten des Festivals ist frei.

Detaillierte Informationen zum Festival "Lichtkreis" auf der Website lightfest.ru.