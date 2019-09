Neugeborenen-Statistik in Deutschland: Immer mehr Frauen werden mit über 40 Mutter

Demnach hat sich die Geburtenhäufigkeit der Frauen ab 40 im Vergleich zu 1990 fast vervierfacht und 88 Kinder je tausend Frauen betragen.

Die zusammengefasste Geburtenziffer betrug 1,57 Kinder je Frau. Am höchsten war dieser Kennwert in Brandenburg und in Niedersachsen mit 1,62 Kindern je Frau. In den übrigen ostdeutschen Bundesländern sowie in Bremen und Nordrhein-Westfalen war die zusammengefasste Geburtenziffer mit 1,60 Kindern je Frau relativ hoch.

Die niedrigste Zahl (1,45 Kinder je Frau) wurde in Berlin festgestellt. Im Saarland (1,47) und in Hamburg (1,49) war sie ebenfalls deutlich niedriger als den übrigen Bundesländern.

Laut den Verfassern der Studie werden in Bundesländern mit einer relativ jungen Bevölkerung – bezogen auf die Einwohnerzahl – vergleichsweise mehr Kinder geboren, da es dort mehr potenzielle Eltern gibt.

An der Spitze stehen hier Hamburg mit zwölf Kindern sowie Berlin und Bremen mit jeweils elf Kindern je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie im Saarland kamen lediglich acht Kinder je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner zur Welt. Insgesamt wurden 2018 in Deutschland 787 500 Babys oder neun Kinder je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner, geboren.

