„Wir hatten daher keine andere Wahl, als unsere Flüge zu fast 100 Prozent abzusagen“, so die Fluggesellschaft.

Die Piloten wollen für eine bessere Bezahlung streiken. Laut der Gewerkschaft Balpa sind für diesen Montag, kommenden Dienstag sowie am 27. September Arbeitsniederlegungen bei der britischen Airline geplant. British Airways signalisierte am Montagmorgen zugleich die Bereitschaft, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

British Airways bietet Medienberichten zufolge etwa 850 Flüge pro Tag an. Nach Angaben der Pilotengewerkschaft kostet ein Streiktag 40 Millionen britische Pfund (etwa 44 Millionen Euro).

ak/tm/dpa