Stalin, Schukow & Co : Die Feldherren des „Großen Vaterländischen Krieges“ - Ausstellung

Politoffizier D.A. Lestew und der der Hauptbefehlshaber der 16. Armee, Generalmajor K.K. Rokossowski, 1941. Er war bis Kriegsbeginn in sibirischer Verbannung in Norilsk. General M.E. Katukow, Divisionskommissar A.A. Lobatschow besehen vom Feind hinterlassene Kriegstechnik, 1941. Rokossowskij und der Kommandeut der 65. Armee P.I.Batow mit anderen Befehlshabern im Stabspunkt bei Stalingrad, 1942. Rokossowski und Marschall N.N. Woronow befragen Feldmarschall Paulus, Februar 1943. Karte zur „Operation Ring“ 10.Januar bis 2.Februar 1943. v.o.l.i.Uhrzeigersinn.

© Foto : Victory Museum / Russian Seasons