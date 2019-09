Russland dürfte Visumspflicht künftig am stärksten unter entwickelten Ländern liberalisieren

Die Einführung elektronischer Visa auf dem gesamten Territorium Russlands wird die Visumspflicht am stärksten unter den entwickelten Ländern liberalisieren. Darauf wies Sarina Dogusowa, Leiterin der föderalen Tourismus-Agentur Russlands, am Dienstag in der 23. Vollversammlung der Weltorganisation für Tourismus (UNWTO).