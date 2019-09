Im westfranzösischen Nantes gehen am Samstag erneut mehrere Tausend Aktivisten der „Gelben Westen“ auf die Straße, um gegen die Reformpolitik des Präsidenten Emmanuel Macron zu protestieren.

Letzte Woche kam es bei den Demonstrationen in der Stadt Montpelliers zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte.

Die Proteste der Gelbwestenbewegung haben nach einem Rückgang in der Teilnehmerzahl wieder zugenommen, was mit der geplanten Rentenreform in Verbindung gebracht wird.

isch/mt