Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg soll ebenfalls am Klimastreik teilnehmen und eine Rede halten. Verschiedene Umweltverbände rufen auf der Website von Thunberg zu massiven Streiks in der ganzen Welt auf.

Am 21. September folgt dann der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York, zwei Tage später startet der UN-Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs vor der UN-Generalversammlung.

In der deutschen Hauptstadt wurden zuvor am Freitag, am Tag des globalen Klimastreiks, mehrere Protestaktionen und eine Großdemonstration in Berlin Mitte wegen des „Klimanotstandes” und für den Klimaschutz abgehalten. Allein in Deutschland waren in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen und Demonstrationen angemeldet.

Für die internationale Streikwoche, die Freitag beginnt, haben Aktivisten schon Proteste in mehr als 2600 Städten in fast 160 Staaten angekündigt.

vf/gs/dpa