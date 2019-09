Studie: Deutsche Arbeitnehmer haben keine Lust auf Jobs in Führungsposition

„Nur sieben Prozent der Mitarbeiter in Deutschland möchten in den kommenden fünf bis zehn Jahren eine Führungsposition übernehmen“, ergab eine Studie der Boston Consulting Group (BCG).

Befragt wurden 5000 Führungskräfte und Mitarbeiter in fünf Ländern. Neben Deutschland wurden auch Menschen in China, Frankreich, Großbritannien und den USA über ihre Karrierepläne befragt.

Das Ergebnis: 81 Prozent der Manager in diesen Ländern finden ihren Job härter als in den vergangenen Jahren. 37 Prozent von ihnen sind sich sicher, dass es ihren Job in den nächsten Jahren in der jetzigen Form nicht mehr geben wird.

Die Konsequenz: Gerade einmal neun Prozent der Arbeitnehmer streben in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Führungsposition an.

Knapp 40 Prozent der deutschen Manager möchten auch in Zukunft eine Führungsrolle übernehmen. In Frankreich, Großbritannien und USA sind es laut der Studie weniger. Den größten Abstand gab es in China: Hier können sich 70 Prozent vorstellen, weiterhin Manager zu bleiben.

