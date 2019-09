Greta Thunberg und andere Aktivisten nehmen am Uno-Jugendklimagipfel teil

Die 16-jährige Greta Thunberg und andere junge Umweltaktivisten treffen sich am Samstag, dem 21. September, im UN-Hauptquartier in New York zum Uno-Jugendklimagipfel. Sie sollen bei dieser Veranstaltung Vorschläge für den Klimaschutz und die Bekämpfung der Umweltkrise erarbeiten.