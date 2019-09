DDR-Star-Autorin Gisela Steineckert: „Ich wollte nie die Mauer umkippen" – Exklusiv

Frau Steineckert, zur Gründung der DDR waren Sie 18 Jahre alt. Sie sind quasi mit dem Land volljährig geworden. Wie waren die ersten Gehversuche als Erwachsene für Sie in dem jungen Staat?

Ich bin 1946 aus Oberösterreich zurückgekommen, wo ich über die Kinderlandverschickung war, in meine geistig und materiell armselige Familie. Ich habe dann mit 16 eine Lehre in einem Baubetrieb begonnen, das war nach dem Krieg gefragt. Das wurde dann aber jäh unterbrochen, weil ich mit 17 geheiratet wurde. Dann bekam ich meine Tochter und habe meinen Mann verlassen, weil ich feststellte, dass er in seinem Kopf noch ein Nazi war.

Und wie kamen Sie zum Schreiben?

Ich habe dann für mich die Volksbibliotheken entdeckt und bin schwankend vor Büchern in unsere elende Wohnung gegangen und habe Tag und Nacht gelesen. Das hat mich geformt. Und ich begann Gedichte zu schreiben. Und dann durfte ich ungelehrte Person mit einer Bildung von fünf Klassen an der Dorfvolksschule in Oberösterreich, ohne Abitur und ohne Studium in den Oktoberklub. Und unsere Lieder breiteten sich aus wie ein Lauffeuer. Das war ein großes Glück. So fing meine Karriere an.

1961 wurde die Mauer gebaut. Durften Sie in den Westen reisen nachdem Sie bekannt wurden?

Erst in den 1980ern. Aber ich reise äußerst ungern und hab mich in West-Berlin gar nicht wohlgefühlt. Mein Mann durfte schon vorher reisen und war regelmäßig drüben und hat uns Zeitungen und Bücher von dort mitgebracht.

Es war für Sie auch nie eine Option rüberzugehen?

Niemals! Meine gesamte Familie ist ja bereits 1954 in den Westen abgehauen. Sie wollten, dass ich hinterher komme, aber ich hab gesagt: Ihr habt wohl einen Vogel, ich bin hier zuhause. Ich blieb mit meiner zweijährigen Tochter, frisch geschieden, ohne Kontakte, ohne abgeschlossene Schulbildung oder Berufsausbildung und musste für mich und mein Kind sorgen. Ich hatte mich entschieden.

Spätestens ab den 1970er Jahren waren Sie etabliert ganz oben im Kulturbetrieb der DDR. Auf der anderen Seite waren Sie mit Künstlern befreundet, die das Land verließen - Wolf Biermann, Manfred Krug, Veronika Fischer. Wie haben Sie diesen Spagat geschafft?

Ich habe zugehört. Sie haben es mir auch immer vorher gesagt, wenn sie vorhatten, in den Westen zu gehen. Und sie hatten ihre Gründe. Bei der einen war der Grund, wie andere Musiker mit ihr umgehen. Ein anderer war krank und die Behandlung dafür gab es nur in der Schweiz. Die einen bekamen kein Auto, andere kein Musik-Equipment. Einer wollte gehen, weil er keinen Telefonanschluss bekommen hat, so banal das klingt. Da gab es Frust. Oder der Toni Krahl von City kam ganz verzweifelt zu mir, weil seine Frau von ihrer ersten Fahrt nach West-Berlin nicht wiedergekommen ist. Der Toni wurde ja später mein Vize-Präsident beim Komitee für Unterhaltungskunst.

Hat die Stasi Sie eigentlich mal angeworben?

Ja, das war lustig. Da war ich schon beim Oktoberklub und sie haben mir zwei Leute mit langen Ledermänteln vorbeigeschickt. Und die wollten wissen, was der Oktoberklub über China denkt. Wie absurd.

Ich habe das dann abends gleich erzählt im Oktoberklub. Und dann hab ich mich am nächsten Tag auch noch überall beschwert, beim Schriftstellerverband und bei der Bezirksleitung der SED. Damit war denen schon klar, dass ich ungeeignet bin und man hat mich in Ruhe gelassen.

Das Problem in der DDR war ja oft - bist du dafür oder dagegen? Bist du dafür, steht dir die Welt offen, bist du dagegen, machen wir dir das Leben schwer oder ekeln dich raus.

In der Theorie war das vielleicht so. Im wahren Leben war das nicht so primitiv schwarz-weiß. Ich erzähl Ihnen, wie kompliziert das war. Ich war bei Manfred Krug. Wir waren eng befreundet. Wir hatten zusammen den Film „Auf der Sonnenseite" gemacht. Und Krug hat Listen gesammelt gegen die Ausweisung von Wolf Biermann. Biermann war auch erst ein sehr enger Freund von mir, hat sich dann aber als Lump herausgestellt. Ein großer Lügner.

Und Manfred Krug hatte ja schon Karriere gemacht in der DDR , war Millionär und konnte alle Bedingungen stellen. Und er wollte von mir eine Unterschrift haben für Biermann und die hab ich ihm nicht gegeben.. Ich war damals allerdings bereits Mitglied der Partei. Ich konnte das nicht unterschreiben. Außerdem war Biermann ein Lump. Und ich wollte das nicht heimlich hinter verschlossenen Türen diskutieren, sondern im Schriftstellerverband. Und so bin ich gegangen und habe nicht unterschrieben, was mir Krug nie verziehen hat.

Saßen Sie da nicht zwischen den Stühlen?

Ich habe gelernt, mich durchzusetzen, weil ich eine eigene Meinung hatte, die ich auch begründen konnte. So konnte ich auf der anderen Seite vielen Künstlern helfen, sie raushauen oder eben dafür sorgen, dass sie in den Westen gehen konnten. Man hat da auch gelernt, zu improvisieren und zu tricksen – den mal schnell zum Anwärter für den Schriftstellerverband zu machen, um ihn zu schützen zum Beispiel. Und natürlich hab ich auch meine persönlichen Kontakte und Charme spielen lassen. Wobei das auch gefährlich werden konnte. Es war eine Gratwanderung. Wie das im „Turm" beschrieben wurde, war es ja zum Beispiel üblich, dass über Bücher zur Veröffentlichung Gutachten erstellt wurden, wobei der Autor die Gutachten nicht kennen durfte. Das war schlimm. So wurden Bücher umgebracht und manchmal auch Autoren.

Auf der einen Seite war die DDR sehr spießig, auf der anderen Seite gab es schon eine „Boheme-Intelligenzia", wie im Buch „Der Turm" von Uwe Tellkamp geschildert.

Natürlich gab es die Künstler-Boheme. Aber die DDR war auch so unglaublich kleinbürgerlich-piefig. Sie hat sich unnötige Aufhaltungen verschafft, die gar nicht nötig gewesen wären. Dagegen gab es schon Ende der 1960er Jahre einen ersten Aufschrei der Jugend, als ihnen die FDJ sagen wollte, was sie dürfen und was nicht. Ich war ja damals beim Oktoberklub und uns wollten sie auch reinreden, welche Lieder wir singen sollen. Die wollten uns verbieten, Jeans zu tragen. Und dann kam das mit den langen Haaren. Die haben aber auch die Söhne von hohen Funktionären getragen. Das konnte man nicht mehr verbieten. Genauso wie jeder Westfernsehen geschaut hat, weil unser DDR-Fernsehen zu langweilig war.

Sie wurden als Präsidentin des Komitees für Unterhaltungskunst oft zu Rate gezogen und haben Lieder von aufstrebenden, frechen Bands wie „Pankow“ abgelehnt.

Nein, so war das nicht. Drüben in meinem Zimmer hängt ein Foto, wo ich freundschaftlich mit Andre Herzberg von Pankow zusammensitze. Mir wurde damals nur zugetragen, dass dieses Stück – „Paule Panke“ - so schwierig sein soll. Ich selbst kannte das Stück gar nicht. Aber ich kriegte schon mit, dass in der Sache „Pankow“ das Kulturministerium, die Partei und die Leitung der Unterhaltungskünstler völlig unterschiedlicher Meinung waren. Auf der einen Seite wurde das Stück als „DDR-feindlich" denunziert. Andererseits liebte man eigentlich den Andre Herzberg als Spross einer verfolgten jüdischen Familie. Da hat sich keiner recht getraut, eine Entscheidung zu treffen. Und letzten Endes durften sie das Stück ja dann doch aufführen. Verboten hat das niemand.

Es war sicher eine Gratwanderung in der DDR. Gerhard Gundermann, der jetzt durch einen Film wieder berühmt geworden ist, ist auch so ein Fall. Sie kannten ihn.

Ja, ich kannte Gundi gut und wir konnten uns leiden. Mir wurde dann zugetragen, dass ihm bei sich in der Lausitz schweres Unrecht geschieht. Da haben wir ihm ein Sonderkonzert bei den Chansontagen in Frankfurt (Oder) organisiert. Und dann habe ich den Kulturminister überzeugt, Gundermann den Hauptpreis zu geben. Und Gundermann hatte damals Auftrittsverbot. Der Hauptpreis hat dann dazu geführt, dass er wieder eine Einstufung bekam und überall auftreten konnte. Und er durfte dann ja sogar sofort eine Schallplatte machen.

Sie haben die Texte für Hunderte, ja Tausende von Liedern geschrieben für DDR-Stars wie Jürgen Walter, Frank Schöbel oder Dagmar Frederic. So stammt eines der schönsten Lieder der DDR – „Als ich fortging" von Karussell - aus Ihrer Feder. Was war das Besondere am DDR-Lied?

Wir hatten ein paar wirklich große Talente wie Kurt Demmler als Texter oder Holger Biege als Sänger. Und wir verspürten keinen kommerziellen Druck. Wenn ich Veronika Fischer nehme, für die ich viel geschrieben habe, sie hatte, als sie in den Westen ging, drüben gar keinen Erfolg. Als sie dann zurückkam, hatte sie ihren Zauber verloren. Bei Ute Freudenberg war das ähnlich. Hier waren sie etwas ganz Besonderes. Drüben mussten sie kämpfen und haben ihr Selbstbewusstsein verloren.

Was „Als ich fortging" betrifft, ist übrigens die Auslegung des Liedes im Nachhinein ein politischer Irrtum. Ich wollte nie die Mauer umkippen mit diesem Lied. 1986 war ich doch nicht so schlau zu denken, in drei Jahren fällt die Mauer.

Haben Sie den Mauerfall als Fest oder als Schrecken erlebt?

Beides. Wir haben ja hier in meiner Wohnung vom 25. Stock mit Blick auf Ost- und West-Berlin alles sehen können. Wir sahen die Menschenmenge direkt hier unten am Checkpoint Charlie. Ich hatte nicht damit gerechnet. Für einen kurzen Moment kam bei mir sogar die Erinnerung an die Kristallnacht hoch, die ich als Siebenjährige in Berlin erlebt habe. Diese Menschenmassen...

Für die meisten Menschen war es ein Fest.

Aber nur kurz. Es ist den Menschen ja erst einmal alles genommen worden. Der Umgang der Bundesrepublik mit der DDR nach dem Fall der Mauer gehört für mich in den Bereich der geschichtlichen Schandtaten. Sie haben uns so überfahren und uns mit ihrem Geld zugespült. Und dann bei der Währungsunion war es ja auch ungerecht. Die Altersrücklagen der Menschen wurden nur 1:2 getauscht - die Hälfte der Lebensleistung war weg. Dafür hatte man ein Leben lang gearbeitet.

Es wurden ja nicht nur Biografien negiert, sondern so ziemlich alles aus der DDR erst einmal weggeworfen - Betriebe, soziale Einrichtungen bis hin zu Kunst und Kultur. War wirklich alles schlecht?

Natürlich war nicht alles schlecht. Denken Sie an die medizinische Versorgung, die Kinderbetreuung, die Schulbildung. Die Finnen haben unser Schulsystem übernommen und sind Pisa-Sieger geworden!Und was die Kunst betrifft, das haben die im Westen ja gar nicht unterscheiden können. Meinen Sie, die konnten Maxi Wanders „Guten Morgen, du Schöne" von einer Fortsetzungsgeschichte in einer ihrer Zeitschriften unterscheiden? Das hat die doch gar nicht interessiert. Sie haben für alles aus der DDR den Stempel „Auftragskunst" erfunden. Dabei war die Qualität der Kunst, die in der DDR entstand, oft größer und ethisch anspruchsvoller. Wir hatten nicht so viel Raum und Geld für Kitsch.

So langsam verschwinden immer mehr Zeitzeugen der DDR. Was bleibt? Was soll man sich einmal erzählen von der DDR? Nur das West-Narrativ vom „Unrechtsstaat“?

Ich habe 1990 in einem Buch von mir geschrieben: „Immer schleift der Sieger den Palast des Verlierers und baut auf selben Grund von dem Geld des Verlierers seinen eigenen Palast.“ Stimmt doch. Warum ist denn der Palast der Republik jetzt weg? Meinen Sie wirklich, da ging es um Asbest? Es ging darum, dass dort die Volkskammer war.

Erst jetzt fangen die Ersten zaghaft an, darüber nachzudenken, ob die Erfolge der AfD im Osten vielleicht auch mit Fehlern zusammenhängen könnten, die der Westen nach der Wende im Osten gemacht hat.

Wie ist es Ihnen persönlich ergangen nach der Wende? Den Eliten der DDR schlug ja erst einmal ganz schön viel Hass entgegen vom Volk.

Ich gehörte nicht zur Elite, zumindest habe ich mich nicht dazugehörig gefühlt. Ich war populär durch meine Literatur.

Nach der Wende habe ich einfach weitergearbeitet, habe noch einmal sechzehn Bücher veröffentlicht. Ich war weiter ständig auf der Bühne - mit Dirk Michaelis, mit Veronika Fischer, mit Jürgen Walter und in letzter Zeit mit meiner Tochter. Und dann haben ich und meine Familie ja auch noch meinen Mann zwölf Jahre hier zuhause mit Parkinson gepflegt. Wir haben alles versucht, ihn so normal wie möglich leben zu lassen. Er ist in meinen Armen gestorben.

Gibt es etwas, dass Sie persönlich bereuen?

Ja, natürlich, zum Beispiel, dass ich nie Nein sagen konnte. Ich habe mir zu viel aufgehalst. Und so bereue ich jede versäumte Minute ohne Stift in der Hand. Ich habe mich zu oft in fremde Konflikte reinziehen lassen und versucht, das zu klären, auch im Konflikt mit der Partei wie bei Gundermann und vielen anderen. Wenn geholfen werden musste, habe ich alles stehen und liegen lassen. Aber persönlich bereue ich nichts.

Gisela Steineckert wurde 1931 in ärmlichen Verhältnissen in Berlin geboren. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie nach Österreich evakuiert und besuchte dort eine Volksschule. 1946 kehrte sie nach Berlin zurück. Seit 1957 war sie in der DDR freischaffend tätig als Schriftstellerin und Autorin für Verlage, Presse und Hörfunk. Ab 1965 war sie Mitglied des Schriftstellerverbandes der DDR. Von 1965 bis 1973 war sie in der Singebewegung aktiv und schrieb Liedtexte für den Oktoberklub. 1973 heirate sie den damaligen Musikchef von Radio DDR, Wilhelm Penndorf. 1979 wurde sie Mitglied des Komitees für Unterhaltungskunst in der DDR, dessen Präsidentin sie von 1984 bis 1990 war. Neben Büchern (Lyrik, Kurzprosa, Briefe) verfasste sie viele Liedtexte (Schlager, Chansons, Kinderlieder, Rockmusik) für unterschiedliche Interpreten und arbeitete an Filmen der DEFA mit. Insgesamt hat Steineckert über 50 Bücher und mehr als 3000 Liedtexte verfasst. Bekannte Lieder mit Texten von ihr sind zum Bespiel „Als ich fortging“ von Karussell, „Komm wir malen eine Sonne“ von Frank Schöbel oder „Clown sein“ von Jürgen Walter.

Aktuelle Auftrittstermine:

27. September Berlin, Freizeitzentrum Marzahn

9. Oktober Magdeburg, Zentralbibliothek

19. Oktober Friedrichshagen, Tanzschule Sabrina M.

23. Oktober Königs Wusterhausen, Kulturkino Capitol

15. November Meerane, Romantik Hotel