Proteste in Moskau: Weiterer Angeklagter aus Untersuchungsgefängnis entlassen

Das Basmanny Gericht in Moskau hat am Donnerstag Alexej Minjajlo, der im Fall der nicht sanktionierten Proteste vor den Regionalwahlen in Moskau im Juli angeklagt wurde, aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen. Das strafrechtliche Verfahren gegen ihn wurde eingestellt.

Alexej Minjajlo war als Ehrenamtlicher in der Wahlkampfzentrale einer zu den Wahlen für das Moskauer Stadtparlament nicht zugelassenenen Kandidatin, der Juristin Ljubow Sobol, tätig. Minjajlo wurde am 27. Juli am Tag einer nicht genehmigten Demonstration in der russischen Hauptstadt festgenommen und später der Teilnahme an Massenausschreitungen beschuldigt.

Fall Ustinow

Das Ermittlungskomitee stellte das Strafverfahren gegen Minjajlo ein. Er habe nun das Recht, eine Kompensation wegen der rechtwidrigen strafrechtlichen Verfolgung zu verlangen, teilte sein Anwalt laut Medienberichten mit.

Früher hatte die Situation um den Schauspieler Pawel Ustinow für großen öffentlichen Aufschrei in Russland gesorgt, der zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden war. Dem 23-Jährigen wurde vorgeworfen, während nicht sanktionierter Proteste in Moskau ein Mitglied der russischen Nationalgarde verletzt zu haben.

Die Vorbeugungsmaßnahme für Ustinow wurde später geändert: Statt der Verwahrung bekam der Schauspieler ein Reiseverbot und wurde aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen.

Proteste vor Regionalwahlen in Moskau

Mitte Juli kam es in Moskau zu einer Welle an illegalen Protesten, nachdem die Behörden oppositionelle Politiker von der Teilnahme an den Regionalwahlen am 8. September ausgeschlossen hatten. Grund für den Ausschluss war, dass die Politiker nicht genug Unterschriften für ihre Eintragung als Kandidaten gesammelt hatten.

Im Zuge der nicht genehmigten Kundgebungen nahm die Polizei Hunderte Menschen fest. Inmitten dieser Proteste gab die Moskauer Regierung grünes Licht für zwei Kundgebungen mit 100.000 registrierten Teilnehmern. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 20.000 Menschen an den Kundgebungen teil, während die Organisatoren behaupteten, rund 50.000 Demonstranten wären bei den Veranstaltungen dabei gewesen.

Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte zu den Demonstrationen, die Bürger hätten ein Recht auf friedliche Proteste, und die Behörden müssten dieses Recht achten. Er fügte jedoch hinzu, dass Gesetze nicht verletzt werden dürften und niemand das Recht auf Gewaltanwendung habe.

