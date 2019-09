Pentagon-Bericht: Immer mehr Selbstmorde beim US-Militär

541 US-Militärs begingen demnach im Jahr 2018 Suizid, wobei sich im Vorjahr die Anzahl der Freitode auf 511 belaufen hatte. Dabei sei ein wesentlicher Anstieg der Todesfälle durch Selbstmord unter den aktiven Dienstleistenden zu verzeichnen: 2018 seien 325 Selbstmorde gemeldet worden – gegenüber 285 im Jahr 2017 und 280 im Jahr 2016.

In den Reserven habe es im vergangenen Jahr 81 Selbstmorde gegeben, gegenüber 93 im Jahr 2017 und 80 im Jahr 2016. In der Nationalgarde seien 2018 135 Fälle festgestellt worden – mit 133 Selbstmordtodesfällen im Jahr 2017 und 122 im Jahr 2016.

Was die Selbstmordrate anbetrifft, so habe sie sich in den Einheiten des aktiven Dienstes von 18,5 auf 24,8 pro 100.000 Militärs erhöht.

Unter den Reservekräften und in der Nationalgarde soll es 2018 22,9 beziehungsweise 30,6 Selbstmorde pro 100.000 Dienstleistende gegeben haben.

Die Dienstleistenden, die durch Selbstmord starben, seien männlich und jünger als 30 Jahre alt gewesen. Sie hätten sich mit Schusswaffen das Leben genommen – unabhängig davon, in welchem Bereich sie gedient hätten.

Laut Pentagon-Beamten besteht kein direkter Zusammenhang zwischen den Selbstmorden und den Kampfeinsätzen.

