Hongkong: Massenkundgebung zum 5. Jahrestag der „Regenschirm-Proteste“

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong veranstaltet die Opposition eine Massenkundgebung anlässlich des 5. Jahrestages der Proteste, die auch als so genannte „Regenschirm-Bewegung“ bekannt geworden waren.

Die Demonstrationen waren gegen den so genannten „831-Beschluss“ gerichtet, der es dem chinesischen Staat ermöglichte, die Kandidaten des Hongkonger Verwaltungschefs auszuwählen, bevor Hongkongs Bürger über diese abstimmen.

Vor fünf Jahren hatten Schüler, Studenten und Menschenrechtsaktivisten der Bürgerrechtsbewegung „Occupy Central with Love and Peace“ (OCLP) am 28. September 2014 eine Massendemonstration im Zentrum von Hongkong durchgeführt und den Rücktritt des damaligen Regierungschefs Leung Chun Ying gefordert. 79 weitere Tage versuchten die Regierungskritiker, wichtige Straßenzüge besetzt zu halten.

isch/sb