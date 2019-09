Russland: Rund 20.000 Menschen demonstrieren in Moskau – diesmal bei genehmigter Demo

Tausende Menschen haben in Moskau am Sonntag demonstriert und unter Anderem die Freilassung zuvor inhaftierter Protestler gefordert.

Bei leichtem Regen versammelten sich nach Polizeischätzungen am Sonntag etwa 20.000 Protest-Teilnehmer in der russischen Hauptstadt. Die Demonstration schloss an den Protestsommer an, der sich gegen den Ausschluss einiger Kandidaten von der Moskauer Wahl zum Regionalparlament richtete.

Auch der im Westen bekannte Oppositionelle Alexej Nawalny nahm an der genehmigten Demonstration teil.

Seit Juli hatte es zuvor mehrere nicht genehmigte Demonstrationen der Opposition gegeben, bei denen es zu zahlreichen Rechtsverstößen, darunter auch Angriffen auf Polizeibeamte, kam.

Wegen dieser Verstöße wurden zahlreiche Teilnehmer festgenommen. Die teils hohen Gefängnisstrafen hatten allerdings zu einer scharfen Kritik in Teilen der Öffentlichkeit geführt.

Die Behörden unterstrichen ihrerseits, dass den festgenommenen Demonstranten Gesetzesbruch und Gewalt gegen Polizeibeamte vorgeworfen wird. Auch hätten sie Unfrieden stiften wollen.

Zudem seien die Proteste nicht genehmigt gewesen seien. Die Demonstration am Sonntag wurde dagegen gestattet – Zwischenfälle wurden zunächst nicht gemeldet.

