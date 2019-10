In der schottischen Hauptstadt Edinburgh demonstrieren am Samstag die Unterstützer der Unabhängigkeit Schottlands.

Die Veranstalter der Protestkundgebung aus der Organisation „All Under One Banner” erwarten, dass bis zu 250.000 Teilnehmer sich an der Demonstration beteiligen werden.

Vor fast genau fünf Jahren, am 18. September 2014, hat die Mehrheit der Schotten auf dem Unabhängigkeitsreferendum gegen die Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien gestimmt.

isch/ae