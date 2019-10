Nach Eurofighter-Unglück: Geschädigte fordern mehr als 400.000 Euro Schadenersatz

Drei Monate nach der Eurofighter-Tragödie in Mecklenburg-Vorpommern sind bisher mehr als 400.000 Euro Schadenersatz von der Bundeswehr gefordert worden, berichten deutsche Medien am Samstag unter Berufung auf eine DPA-Umfrage bei Landwirten, Feuerwehren, Kommunen und anderen Geschädigten.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sollen 13 Anträge auf Entschädigung vorliegen, über die zum Teil noch nicht entschieden sei, so Medien unter Verweis auf einen Sprecher der Luftwaffe in Berlin.

Eurofighter-Absturz

Die Ursache für eines der schwersten Flugunglücke in der Geschichte der Luftwaffe sei noch immer unklar

Bei einer Luftkampfübung waren zwei von drei Militärjets „Eurofighter” der Bundeswehr am 24. Juni über der Mecklenburgischen Seenplatte kollidiert und abgestürzt. Ein Ausbilder-Pilot, dessen Maschine westlich von Nossentiner Hütte in ein Feld stürzte, konnte sich retten. Ein 27 Jahre alter Pilot, dessen Flugzeug in Brand geriet und in einen Wald stürzte, starb. Am Boden wurde niemand verletzt.

