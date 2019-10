Mehrere Hundert Menschen beteiligten sich am Samstag Medienberichten zufolge an dem friedlichen Protest in dem Shoppingzentrum "Italie Deux" im 13. Arrondissement. Die Demonstranten blockierten unter anderem die Zugänge für Kunden und errichteten Barrikaden.

Le bloquage est total et il tient depuis maintenant 4h au centre commercial #ItalieDeux autour duquel la foule continue à affluer

La convergence des banlieues, du #climat et des #GiletsJaunes frappe fort

El pueblo unido jamas será vencido...#Acte47 #Parispic.twitter.com/r8OICDHZu8 — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) 5 октября 2019 г.​

Ziel sei es, das Einkaufszentrum so lange wie möglich zu besetzen, teilte Extinction Rebellion in Frankreich auf Twitter mit. Die Gruppe will damit nach eigenen Angaben die Untätigkeit der Regierungen bei der Bekämpfung des Klimawandels anprangern.

🚨 DIRECT - #PARIS



Le centre commercial #Italie2 est actuellement occupé par des centaines de militants écologistes et gilets jaunes.



Des banderoles et des barricades sont déployées dans tout le centre contre la société de consommation et l’inaction climatique. pic.twitter.com/3RRivqZX6i — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) 5 октября 2019 г.

​

​Sogenannte Bürgerversammlungen der Demonstranten würden gemeinsam darüber entscheiden, wie und wie lange der Protest fortgesetzt werde, so die Gruppe. Die Demonstration blieb zunächst friedlich. Extinction Rebellion (auf Deutsch etwa: Rebellion gegen das Aussterben) kommt ursprünglich aus Großbritannien.

ai/dpa