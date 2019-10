Thüringer Kinder brechen Rekord mit fast einen Kilometer langem Kaltem Hund – Fotos

Im ostthüringischen Ronneburg haben mehr als 50 Kinder und weitere 50 Helfer die Süßspeise Kalter Hund in Rekordlänge angefertigt. Ein Richter des Rekord-Instituts für Deutschland bestätigte am Sonntag die neue Bestmarke. Damit wurde der 2017 in Berlin aufgestellte Rekord geschlagen.