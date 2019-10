Klimaaktivisten demonstrieren in Berlin weiter: Polizei beginnt mit der Räumung

Seit Montagmorgen kommt es wegen Protestaktionen von Klimaaktivisten in mehreren Städten der Welt zu Blockaden. In Berlin wurde dabei der Große Stern lahmgelegt; Demonstranten übernachteten sogar am Potsdamer Platz sowie an der Siegessäule.

Seit Montagabend versucht die Polizei, die blockierten Gebiete zu räumen. Am Dienstagnachmittag wurde laut dpa-Angaben der Verkehr am Potsdamer Platz wiederhergestellt. Nun wird die Räumung auch an der Siegessäule versucht.

Auch in anderen Städten werden die Demos fortgeführt, darunter in London und Paris.

msch