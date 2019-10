Angriff in Halle: Telefongespräche auf höchster Ebene zwischen Deutschland und Israel

Merkel drückte am Donnerstag im Gespräch mit Netanjahu ihre tiefe Betroffenheit aus, teilte eine Regierungssprecherin in Berlin mit. Dabei habe die Kanzlerin deutlich gemacht, dass Deutschland fest zu seiner historischen Verantwortung stehe, jüdisches Leben zu schützen. Die Bundesregierung werde den Kampf gegen Antisemitismus entschlossen fortsetzen.

„Der Premier hat gesagt, dass es wichtig sei, aktiver gegen das Auftreten von Antisemitismus vorzugehen, die Kanzlerin stimmte zu“.

Israels Premier habe der Bundeskanzlerin für ihren energischen Kampf gegen Antisemitismus gedankt, so Netanjahus Administration.

Rivlin erinnerte seinerseits Steinmeier daran, dass Israel und Deutschland „Partner im Kampf gegen Antisemitismus und Neofaschismus“ seien.

„Wir schätzen die Bemühungen, die die deutschen Behörden zum Schutz und der Sicherheitsgewährung der deutschen Juden unternehmen. Vieles muss aber noch erledigt werden, der Kampf soll ohne Bedenken und Kompromisse sein“.

Anschlag von Halle

Am Mittwoch hatte ein schwerbewaffneter mutmaßlicher Rechtsextremist versucht, in eine Synagoge in Halle einzudringen und unter Gläubigen ein Blutbad anzurichten. In der Synagoge befanden sich damals 51 Menschen.

Der Versuch des angeblichen Attentäters scheiterte, woraufhin er vor der Synagoge und danach in einem nahen Döner-Imbiss zwei Menschen erschoss: eine 40-jährige Einwohnerin aus Halle und einen 20-Jährigen aus Merseburg. Darüber hinaus wurden zwei weitere Personen verletzt.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um den 27-jährigen Deutschen Steffan B. aus Sachsen-Anhalt handeln.

