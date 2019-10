Berlin fordert Stilllegung von Atomkraftwerk in der Schweiz

Das Bundesumweltministerium setzt sich für eine schnelle Abschaltung des Schweizer AKW Beznau ein. Die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter hat sich daher am 10. Oktober 2019 mit einem Schreiben an die Schweizer Bundesrätin für Umwelt, Simonetta Sommaruga, gewandt, teilte das Auswärtige Amt am Freitag in Berlin mit.