Auch in Österreich und der Schweiz haben Tausende Menschen gegen den türkischen Militäreinsatz in Syrien protestiert.

Unter dem Motto "Nein zum Krieg in Nord- und Ostsyrien!" zog am Samstagnachmittag ein Protestzug durch Zürich, wie die Nachrichtenagentur sda berichtete. Die Protestanten machten demnach mit einem Pfeifkonzert sowie kurdischer Musik auf sich aufmerksam und forderten "Stopp den Terror". Auch in Bellinzona fand eine Kundgebung statt, in Bern wurde bereits am Freitag demonstriert. "Türkische Armee, raus aus Kurdistan" hatte die Menge dort lautstark skandiert.

Zürich demo gegen türkische Besatzung in Rojava pic.twitter.com/UcNp8SyjWP — örfi perwane (@orfprvn) 12. Oktober 2019​

Zürich/ heute demo gegen türkische Besatzung in Rojava pic.twitter.com/UagrUVJKyW — örfi perwane (@orfprvn) 12. Oktober 2019​

Schweiz - Syrien: Kurden-Demos in Zürich und Bellinzona gegen türkische Angriffe https://t.co/Zg4XIlVJwE pic.twitter.com/vtpn5vlb5V — Presse- & Mediennews (@Medien_News) 12. Oktober 2019​

In Wien haben nach Angaben der Veranstalter rund 3000 Menschen am Donnerstag und Freitag gegen die türkische Militäroffensive demonstriert, am Samstag sollen es noch mehr gewesen sein.

"Die Kurden haben uns im Kampf gegen den "Islamischen Staat"* geholfen und wurden als Helden gefeiert, und jetzt werden sie im Stich gelassen. Das ist extrem kurzsichtig", sagte der Ex-Europaabgeordnete Michel Reimon (Grüne) laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA bei einer Abschlusskundgebung.

Die am Mittwoch begonnene türkische Militäroffensive richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Am vierten Tag der Offensive im Nordosten Syriens drangen türkische Truppen am Samstag in den strategisch wichtigen Grenzort Ras al-Ain ein.

Zuvor war berichtet worden, dass mehrere Tausend am Samstag auf die Straße in Deutschland gegenagen sind, um gegen die türkische Militäroperation in Nordsyrien zu demonstrieren. Proteste waren etwa in Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Stuttgart, Frankfurt, München und einigen weiteren Städten geplant. Allein in Köln gingen Schätzungen zufolge mehr als 10.000 Menschen auf die Straße, teilte "Der Tagesspiegel" mit. In Frankfurt am Main hätte die Polizei fast 4000 Teilnehmer gezählt. In der deutschen Hauptstadt , als die Demonstration Kreuzberg erreicht hatte, hatten sich am frühen Abend rund 3300 Menschen dem Zug angeschlossen, berichtete "Der Tagesspiegel" unter Berufung auf die Polizei.

*Terrororganisation, in Russland verboten

ai/dpa