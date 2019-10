Wütende niederländische Bauern stürmen mit Treckern Verwaltungsgebäude – Video

Laut Polizei sind die Bauern in das Gebäude eingedrungen, nachdem sie die Eingangstür mit einem Trecker aufgebrochen hatten. Daraufhin seien sie unter dem Einsatz von Schlagstöcken aus dem Gebäude vertrieben worden.

Auslöser für die Unruhen sind neue. Sie sehen Maßnahmen zur Senkung des Stickstoff-Ausstoßes vor, der vor allem durch Dünger in die Umwelt gelangt. Die Pläne der Regierung, landwirtschaftliche Flächen aufzukaufen, um den als zu groß bezeichneten Viehbestand zu senken, sind bei den Bauern auch nicht sonderlich beliebt.

Der Stickstoff-Ausstoß muss nach einem höchstrichterlichen Urteil in den Niederlanden drastisch gesenkt werden. Wegen des Überschreitens der zulässigen Werte wurden bereits 18 000 Bauprojekte im ganzen Land vorläufig stillgelegt.

Auch in sieben anderen Provinzen des Landes hatten am Montag hunderte Bauern demonstriert. In einigen Regionen mit Erfolg: Die Stickstoff-Regeln wurden vorläufig ausgesetzt. Für Mittwoch ist eine landesweite Protestaktion in Den Haag geplant.

