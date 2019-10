Die Tierschutzorganisation „Soko Tierschutz E.V.” hat Mitte Oktober schockierende Aufnahmen von Tierversuchen veröffentlicht, die von eingeschleusten Aktivisten im Forschungslabor der Pharmakologie und Toxikologie (LPT) in Hamburg gemacht wurden. In den Medien wurde diese Anstalt gleich „Horrorlabor” genannt.

Das Filmmaterial soll grausame Missstände im Tierversuchslabor zeigen, unter denen Katzen, Hunde und Affen gequält und geschlachtet werden.

Nun gehen Tierschützer und Gleichgesinnte am Samstag, den 19. Oktober, in Hamburg auf die Straße – mit der Forderung, eines der größten Auftragslaboratorien in Deutschland zu schließen.

iv/ae