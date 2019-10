Am Sonntag, dem 20. Oktober feiert die rechte Bewegung Pegida ihr fünfjähriges Bestehen in Dresden. Gleichzeitig wollen tausende Dresdener dagegen demonstrieren.

Mehrere Aktivistengruppen wie Fridays for Future, Tolerave e.V. und „Erhebet Eure Herzen“ haben Märsche in verschiedenen Stadteilen angekündigt. Sie sollen schließlich zusammenfließen, und sich gegen die Pegida-Anhänger stark machen. Während der Märsche ist eine Schweigeminute vor der hiesigen Synagoge geplant, um an den jüngsten antisemitischen Angriff in Halle zu erinnern.

iv/ae/sna