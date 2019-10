Deutsches Schiff „Alan Kurdi“ bei Migrantenrettung offenbar von libyschen Streitkräften bedroht

Sie hätten gedroht, „das Bordgeschütz klar zu machen“, weil sie die Migranten übernehmen wollten, sagte der Sprecher der Organisaton, Gorden Isler, am Samstag gegenüber der dpa. Ein Schlauchboot mit etwa 92 Migranten an Bord sei vor der libyschen Küste in Schwierigkeiten geraten, einige Menschen seien aus Panik bereits ins Wasser gesprungen. Etwa zehn Migranten seien an Bord der „Alan Kurdi“, die Crew sei in einem Schutzraum im Heck des Schiffes. 92 Menschen und 17 Rettungskräfte seien in Lebensgefahr, schrieb Isler auf Twitter.

Die Crew der #AlanKurdi wird in diesem Moment von Libyschen Streitkräften, u.a. mit Bordgeschützen bedroht. Mehrere Schiffe umkreisen die ALAN KURDI und behindern die Rettung von 92 Menschen. Personen sind im Wasser.

92 Menschen und 17 Rettungskräfte sind in Lebensgefahr! — Gorden Isler 🇪🇺 (@gorden_isler) 26 октября 2019 г.

„Ein deutsches Seenotrettungsschiff wird in internationalen Gewässern in diesem Moment mit Beschuss durch EU-finanzierte libysche Milizen bedroht, wenn sie weitere Menschen retten. Hoffentlich stirbt niemand“, schrieb seinerseits der Abgeordnete des EU-Parlaments, Erik Marquardt (die Grünen).

Ein deutsches Seenotrettungsschiff wird in internationalen Gewässern in diesem Moment mit Beschuss durch EU-finanzierte libysche Milizen bedroht, wenn sie weitere Menschen retten. Hoffentlich stirbt niemand. Im @AuswaertigesAmt geht niemand ans Telefon. #alankurdi https://t.co/pAuZnY4FgK — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 26 октября 2019 г.

Einem weiteren Twitter-Beitrag von Marquardt zufolge soll das Aufklärungsflugzeug Moonbird gemeldet haben, dass es sich womöglich um eine Miliz handele, die nur zur Küstenwache gehöre. Die libyschen Schiffe hätten gedroht, Bordgeschütze gegen das Schiff einzusetzen. Das Auswärtige Amt sei inzwischen erreicht worden und kümmere sich.

Die Europäische Union unterstützt die libysche Küstenwache dabei, dass sie Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa wollen, zurück in das Bürgerkriegsland bringen. Die „Alan Kurdi“ befindet sich laut Isler in der libyschen Such- und Rettungszone, nicht in libyschen Territorialgewässern.

