Explosion in syrischer Stadt Tel Abyad: Mindestens zehn Todesopfer – Fotos und Video

Laut Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu ist es am Samstag zu einer Explosion in der syrischen Grenzstadt Tel Abyad gekommen.

Wie ein Sputnik-Korrespondet vor Ort berichtet, befand sich der Sprengstoff in einem Auto. Die Detonation erfolgte auf dem lokalen Markt. Die Opfer waren Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder. Mehr als 20 Menschen erlitten Verletzungen. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab es auch pro-türkische Kämpfer unter den Opfern.

Neues zum Thema: Laut Reuters-Angaben haben das türkische Verteidigungsministerium sowie ein Sprecher des Präsidenten die kurdische YPG-Miliz des Anschlags beschuldigt.

Der Zeitung „Hürriyet” zufolge wurden die Verletzten in ein Krankenhaus in der nahegelegenen türkischen Stadt Akcakale gebracht. Nach dem Anschlag verstärkten die türkischen Streitkräfte die Sicherheitsmaßnahmen an der türkisch-syrischen Grenze.

Im Netz wurden Fotos der zerstörten Gegend sowie ein Video veröffentlicht, das den Rauch von dem Explosionsort zeigt.

Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısından ilk görüntülerhttps://t.co/cFbeTil8El pic.twitter.com/gQX38SELiH — Yeni Şafak (@yenisafak) 2. November 2019

Tel Abyad merkezde bombalı saldırısı meydana geldi.Sivillerden ölü ve yaralılar var. pic.twitter.com/grIE374tSt — Atilla Kalkan (@gokcen_hazar) 2. November 2019

Wer hinter dem Anschlag steckt, war zunächst unklar. In dieser Woche hatte es bereits mehrere Explosionen von Autobomben in Orten in der Umgebung gegeben.

msch/sna/rtr/dpa