Bei der Umfrage, die vom 2. bis zum 15. Oktober 2019 stattfand, sollten die Teilnehmer die Frage beantworten, ob die moderne Gesellschaft ein Modell brauche, das eine Alternative zum Liberalismus darstellen würde.

Den Teilnehmern wurden folgende Antwortoptionen angeboten: Entweder „Das bestehende Liberalismus-Modell ist in eine Krise geraten, andere Entwicklungsmodelle sind notwendig“ oder „Der Liberalismus ist ein gutes Modell für die moderne Gesellschaft und erfordert lediglich geringe Veränderungen“.

© Sputnik / Bevölkerung in westlichen Demokratien ist gegen Liberalismus – Sputnik-Umfrage

Am krassesten ist die Ablehnung des liberalen Models in Italien zu Tage getreten, wo sich 80 Prozent der Befragten für eine Alternative ausgesprochen haben. Die größte Unterstützung bekam der Liberalismus mit 42 Prozent in Großbritannien. Allerdings betrug auch hier der Anteil der Gegner mit 58 Prozent mehr als die Hälfte.

Ein ähnliches Verhältnis wurde in den USA und Deutschland festgestellt, wo 60 beziehungsweise 61 Prozent der Befragten eine Alternative zum Liberalismus befürworteten.

In Frankreich machte der Anteil der Anhänger eines alternativen Gesellschaftsmodells mit 73 Prozent fast zwei Drittel der Befragten aus.

Die Befragung repräsentiert die Bevölkerung nach Geschlecht, Alter und Ort. Der maximale Stichprobenfehler für die Daten beträgt +/- 3,1 Prozent, während die statistische Sicherheit 95 Prozent umfasst. Insgesamt wurden 5031 Menschen im Alter von über 18 Jahren befragt.

asch/ae