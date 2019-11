OECD-Studie: Aus diesen Ländern kommen die größten Trinker

Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) hat in einer Statistik den Alkoholkonsum in den Mitgliedsländen zwischen 2007 und 2017 verglichen. Demnach erweist sich Litauen als das Land mit dem höchsten Alkoholkonsum pro Kopf: Dort trinken die Einwohner im Durchschnitt 12,3 Liter Alkohol pro Jahr.

Nach Litauen folgen Österreich (11,8 Liter) und Frankreich (11,7 Liter). Unter den fünf „Spitzenreitern“ finden sich auch die Tschechische Republik (11,6 Liter) und Luxemburg (11,3 Liter).

Den sechsten Platz teilen sich Lettland und Irland, deren Einwohner durchschnittlich 11,2 Liter Alkohol konsumieren. Ungarn landete zusammen mit Russland mit einem Indikator von 11,1 Litern auf Platz sieben. Wie die von der OECD dargestellte Grafik zeigt, ist Russland seit 2007 hinsichtlich der Reduzierung des Alkoholkonsums anderen Ländern meilenweit voraus: Damals waren es 18 Liter.

Der achte Platz ging an Deutschland (10,8 Liter), im Jahr 2007 waren es 11,9 Liter Alkohol. Portugal steht mit 10,7 Litern auf Platz neun und Polen mit 10,6 Litern auf Platz zehn.

Indonesier sind am nüchternsten

Die Nüchternsten im OECD-Alko-Ranking sind mit 0,3 Litern die Indonesier. Allerdings ist in diesem Land der Alkoholkonsum gesetzlich massiv eingeschränkt. Noch weniger Alkohol wird in der Türkei (1,4 Liter), in Israel (2,6 Liter), Indien (3,0 Liter) und Costa Rica (3,8 Liter) konsumiert.

Laut der Studie ist fast in allen Ländern der Pro-Kopf-Alkoholverbrauch zwischen 2007 und 2017 zurückgegangen.

