An Grenze zu Spanien: Französische Polizei vertreibt katalanische Demonstranten

Französische Spezialkräfte sind am Dienstagmorgen gegen katalanische Demonstranten an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien vorgegangen, die seit Montagmorgen eine wichtige Verkehrsverbindung blockiert hatten. Das berichtet die Zeitung „El Pais“.

Radikale Anhänger der Bewegung „Demokratischer Tsunami“ haben am Montagmorgen mit ihrer Protestaktion begonnen, bei der sie eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen Spanien und Frankreich blockierten. Die Demonstranten teilten später mit, die Aktion werde drei Tage dauern und die wichtigen Autobahnverbindungen AP-7, AP-9 и N-2 betreffen.

#SentènciaProcés | La policia fa fora la gent que havia quedat entre gendarmes i Mossos d'Esquadra a l'extrem sud del tall i uns operaris han començat a desmuntar l'escenari. Dinou persones han estat detingudes https://t.co/08pLzbU0Zf Vídeo de @ginger_gingebre pic.twitter.com/7fxlrnSSaU — Directa (@La_Directa) 12 ноября 2019 г.

Nach Angaben des Blattes Vanguardia haben die französischen Spezialkräfte Tränengas eingesetzt. Danach seien die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter zurückgedrängt worden.

Die katalanischen Ordnungshüter sind bislang nicht gegen die Demonstranten vorgegangen, haben aber bekannt gegeben, die Fahrstraße von den dort geparkten Autos zu räumen, sollten die Fahrzeugbesitzer ihre Autos weiterhin dort stehen lassen.

Die Protestaktion hat am Tag nach der Parlamentswahl in Spanien stattgefunden, bei der kein klarer Sieger festgestellt wurde.

Demonstrationen in Katalonien

Die Proteste dauern schon seit einem Monat an. Im Oktober wurden in Madrid sieben ehemalige Spitzenpolitiker aus Katalonien und zwei Aktivisten wegen deren Rolle beim Unabhängigkeitsreferendum von Oktober 2017 zu langen Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt. Das löste in der Region massive Proteste aus. Hunderttausende demonstrierten für die Freilassung der Verurteilten und für die Abspaltung der Region von Spanien. Es kam zu Ausschreitungen mit mehreren Verletzten.

Unter anderem hatten Hunderte Unabhängigkeits-Befürworter am 18. Oktober Zugangswege zum Internationalen Flughafen in Barcelona blockiert, weshalb einigen spanische Fluggesellschaften mehrere dutzende Flüge streichen mussten.

mka/gs