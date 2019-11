Drei Deutsche zu Ehrenbürgern Seouls ernannt

Zu Seouls Ehrenbürgern wurden der 70 Jahre alte Frankfurter Musiker und Multimedia-Künstler Alfred Harth, die 80 Jahre alte Übersetzerin Edeltrud Kim und der 60 Jahre alte ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk ernannt.

Die Auszeichnungszeremonie fand am Mittwoch im Seouler Rathaus statt. 15 weiteren Personen soll die gleiche Ehre zuteilwerden.

Kulturarbeit

Schülerhort

Harth wurde beispielweise für seine Kulturarbeit geehrt. Zu seinen bekanntesten Schöpfungen gehört in Deutschland ein Duo mit dem Komponisten und Regisseur Heiner Goebbels. Der 70-Jährige hatte in der südkoreanischen Hauptstadt dabei zwei neuartige Konzertreihen mit aufgebaut, die jungen Improvisationsmusikern als Plattform dienen.

Die in Duisburg geborene Edeltrud Kim wohnt seit 1975 in Südkorea. Zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann hatte die Frau im Jahre 2013 einen Schülerort in Seoul eingerichtet.

Nordkorea-Besuche

Der Ex-CSU-Bundestagsabgeordnete Koschyk ist derzeit der Vorsitzende des deutsch-koreanischen Forums. Zwischen 2002 und 2016 war er mindestens einmal im Jahr in Nordkorea. Kein anderer deutscher Politiker ist so oft in das abgeschottete Land gereist wie

ak/ae/dpa