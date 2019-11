Polizeiaktion in Hongkong: Zwei Deutsche festgenommen

Zwei Studenten aus Deutschland sind am Freitag in Hongkong bei einer Polizeiaktion gegen Aktivisten der Demokratiebewegung verhaftet worden. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Sicherheitskräfte in Hongkong haben laut dem Blatt zwei Austauschstudenten aus Deutschland festgenommen. An ihrer Gasuniversität soll es zuletzt Ausschreitungen gegeben haben.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin bestätigte gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“, dass der Fall dem Amt bekannt sei. Schritte zur konsularischen Betreuung seien eingeleitet worden. Die Studenten würden konsularisch betreut, man sei in Kontakt mit den Behörden.

Proteste in Hongkong

Die Protestbewegung sieht allgemeine Freiheiten für die Sonderverwaltungszone Hongkong gefährdet und befürchtet einen wachsenden Einfluss der Regierung in Peking. Ein Anlass für die seit mehr als fünf Monaten andauernden Antiregierungsproteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion war die Behandlung des Auslieferungsgesetzes. Anfang Oktober riefen die Hongkonger Behörden den Gesetzentwurf zurück.

Allerdings wollen die Proteste nicht nachlassen: Zwar ist die Zahl der Demonstrierenden zurückgegangen, jedoch sind die Proteste an sich erbitterter geworden. Seit Anfang Juni hat die Polizei in Hongkong mehr als 3600 Menschen festgenommen, der Jüngste von ihnen war zwölf Jahre alt. Mehr als 1500 Menschen wurden wegen Verletzungen, die ihnen auf den Straßen zugefügt worden waren, in Krankenhäuser eingeliefert. Über 400 Polizeibeamte wurden bei den Protesten verletzt.

mka/gs