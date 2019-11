Fast drei Promille am Steuer: Fahrerin fährt nach Kontrolle mit Auto davon

In Wolmirstedt bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt ereignete sich am Dienstag ein kurioser Vorfall: Eine 34-jährige Autofahrerin geriet in eine Polizei-Kontrolle. Daraufhin wurden 2,52 Promille bei ihr gemessen. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt. Nur zwei Stunden später geriet die betrunkene Frau erneut in eine Kontrolle mit ihrem Auto.