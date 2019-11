Anarchisten auf Kreta stürmen Fernsehstudio während Live-Übertragung

Mehrere Anarchisten drangen am Donnerstagabend in das Fernsehstudio von „Nea TV“ ein, in dem gerade eine Nachrichtensendung übertragen wurde. Sie stellten sich hinter die Nachrichtensprecherin und rollten ein Banner mit den Aufschriften „Solidarität mit den Flüchtlingen und Hausbesetzern“ und „Wir stoppen den Terror“ aus.

Unter anderem wurde ein Video mit der Forderung der Anarchisten ausgestrahlt, das Ultimatum aufzuheben. Die Anarchisten gaben an, diejenigen zu repräsentieren, die das Gebäude Rosa Nera in Chania besetzt halten würden. Nach diesem Vorfall wurde die Sendung fortgesetzt.

Das Ministerium für Bürgerschutz hat am 20. November den Hausbesetzern ein Ultimatum gestellt. Demnach sind die illegal besetzen Gebäude innerhalb von 15 Tagen zu räumen. Die Forderung richtet sich gegen Anarchisten und Migranten, die in Athen und anderen griechischen Städten Häuser besetzt halten und dort ihre Hauptquartiere eingerichtet haben. In den letzten Wochen ist die Polizei bereits mehrmals gegen die Hausbesetzer vorgegangen, was zu Protesten der Anarchisten führte.

Das Gebäude Rosa Nera befindet sich auf dem Hügel Kastelli, über dem alten Hafen der Stadt Chania. Es wurde 1890 für den osmanischen Pascha errichtet.

Im Jahr 1984 wurde das Gebäude an die Verwaltung der Polytechnischen Universität übergeben, blieb jedoch jahrzehntelang ungenutzt. Vor zehn Jahren besetzten Anarchisten das leerstehende Gebäude. Zurzeit befindet sich dort eine Kantine und ein Geschäft für Bedürftige, in dem sie kostenlos Lebensmittel erhalten können. Außerdem gibt es einen Musikraum, einen Kinoklub sowie ein Hostel für Menschen in finanziellen Schwierigkeiten. In den Räumlichkeiten haben sich unter anderem diverse soziale Organisationen eingerichtet.

