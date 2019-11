Salaam, Hallo und Konnichiwa: Internationales Festival der Sprachen in Berlin

Warum mit Händen und Füßen, wenn es auch richtig geht: Ob Russisch, Japanisch oder Arabisch - Sprache ist Türöffner in andere Kulturen. Sprechen und Hören werden zu Verstehen und Verständnis. Ab Freitag dreht sich im Russischen Haus in Berlin alles um die Lust an Fremdsprache und das Lernen – die Messe EXPOLINGUA mit Teilnehmern aus aller Welt.