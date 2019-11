Greta Thunberg wird Gast-Chefin bei BBC

Die 16-Jährige ist demnach eine von fünf Persönlichkeiten, die zwischen dem 26. und dem 31. Dezember eine Folge der „Today“-Sendung bei BBC Radio 4 gestalten werden. Neben Thunberg wurden der Künstler Grayson Perry, der Rapper George Mpanga „George The Poet“, der Journalist Charles Moore und die Präsidentin des Obersten Gerichtshofes Großbritanniens, Brenda Hale, als Sendungschefs ausgesucht.

Gretas Pläne für die Sendung

Die Klima-Ikone hat BBC zufolge vor, mit führenden Umweltschützern und Klimaaktivisten zu sprechen. Sie soll darüber hinaus Berichte aus der Antarktis und Sambia sowie ein Interview der BBC-Nachrichtensprecherin Mishal Husain mit dem Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, beauftragt haben.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis an Thunberg vergeben

Zuvor hatten sich unter anderem Prinz Harry (Herzog von Sussex), die US-Schauspielerin Angelina Jolie und der britische Physiker Stephen Hawking als Chefredakteure der Sendung betätigt.

Für ihr Umweltschutz-Engagement wurde Greta Thunberg mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019 geehrt. Die Schwedin überquert zurzeit den Atlantik mit einem Katamaran, um die Weltklimakonferenz in Madrid zu erreichen, und konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen. Stattdessen nahmen Aktivistinnen der von Thunberg initiierten weltweiten Protestbewegung „Fridays for Future“ ihn stellvertretend an.

Die 16-jährige hatte früher beim UN-Gipfel in New York eine leidenschaftliche Rede gehalten, in der sie den Regierungen Tatenlosigkeit vorwarf.

mo/ae