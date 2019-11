Deutsche Bauern protestieren in Berlin

Deutsche Bauern sind am Dienstag mit hunderten Traktoren aus ganz Deutschland nach Berlin gekommen, um ihren Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen. Verfolgen Sie die Demo live bei Sputnik.

Erwartet sind knapp 10.000 Teilnehmer und rund 5000 Traktoren. Seit frühem Dienstagsmorgen rollen diese in einer Sternfahrt in die Hauptstadt. Die Bauern sammelten ihre Fahrzeuge in unmittelbarer Näher des Brandenburger Tors.