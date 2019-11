Bauernproteste nun auch in Frankreich

Nach dem Aufruf der französischen Agrargewerkschaften FNSEA und Jeunes Agriculteurs protestieren Bauern am Mittwoch in Paris gegen sogenanntes „Agrar-Bashing“ seitens der Medien und der französischen Regierung. Verfolgen Sie die Demo live bei Sputnik.

Die Demonstranten sind über die Darstellung der Agrarindustrie in den Medien besorgt und fordern weniger Wettbewerbsverzerrungen und faire Vereinbarungen.

​Bauernproteste fanden in den letzten Wochen auch in Deutschland und den Niederlanden statt. Am jüngsten Dienstag rollten rund 5000 Traktoren nach Berlin, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren.