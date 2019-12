Zwei Islamisten-Anführer in Russland festgenommen

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat in Moskau und in der Ural-Stadt Tscheljabinsk zwei Anführer und sieben aktive Anhänger der Terrororganisation Hizb ut-Tahrir* festgenommen.

Laut der FSB-Pressestelle seien unter den Festgenommenen Bürger Russlands und einiger zentralasiatischen Staaten. Sie hätten im Auftrag ausländischer Emissäre „die Ideologie der Terrororganisation gezielt verbreitet, die einen gewaltsamen Sturz der gegenwärtigen Staatsführung zum Ziel hat“. Die Festgenommenen sollen bei heimlichen Versammlungen örtliche Muslime sowie Arbeitsmigranten angeworben haben.

In den Wohnungen der Festgenommenen wurden in Russland verbotene Propaganda-Materialien, elektronische Datenträger und Kommunikationsgeräte sichergestellt.

Die radikale Organisation „Hizb ut-Tahrir al-Islami“ („Partei der Befreiung“) war 1953 in den Palästinensergebieten als politische Partei gegründet worden und ist mittlerweile auch in Syrien, Ägypten, Jordanien, Tunesien, Kuwait, Zentralasien, der Türkei und Europa aktiv. In Russland, Deutschland sowie in der Mehrheit der arabischen, osteuropäischen, asiatischen und Nahoststaaten ist sie verboten.

*Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten

om/ip